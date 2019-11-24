Kandilli: Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamada 'Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.' dedi.
Kandilli Rasathanesi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklamada, derinliğin 5 km olduğu belirtildi.
Merkez üssü Van olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasında derinlik 5 km olarak belirtildi.
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