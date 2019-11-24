Kandilli Rasathanesi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklamada, derinliğin 5 km olduğu belirtildi.

Merkez üssü Van olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasında derinlik 5 km olarak belirtildi.