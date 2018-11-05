Kanser savaşında yalnız değilsiniz

Dünyada 100 bin kişiden 3 veya 4’ünde görülen ve en çok 2-5 yaş arasındaki çocuklarda rastlanan lösemide, son dönemde bilimin sağladığı gelişmelerle elde edilen başarılar, yüz güldürücü sonuçlar alınabilmesine olanak sağlıyor. Hastalıkla mücadelenin psiko-sosyal kısmında temel taşlardan birini oluşturan sivil toplum kuruluşları, tedavinin olumlu seyri için en az ilaç kadar etkili olan moral ve destek noktasında, mücadele içindeki ailelerin yanında yer almasıyla dikkati çekiyor.

HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN

Kimi vakıf ve dernekler, hastaların daha çok barınma, eğitim gibi ihtiyaçlarını gidermeye yönelirken, kimi sivil toplum kuruluşları da ihtiyaç sahibi ailelerin gıda, eşya, giysi, oyuncak gibi ihtiyaçların karşılanmasıyla, nakdi sorunların çözümü doğrultusunda çalışmalar yürütüyor. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) yürüttüğü “Aile Evi” projesinde çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul’a gelen ve ekonomik koşulları yetersiz olan ailelere yaşam alanı ve diğer ihtiyaçlar doğrultusunda destek olunuyor. Kanser Savaşçıları Derneği de “Hepimiz birimiz için. Çünkü kanser yükü ancak hepimiz taşın altına elimizi koyarsak hafifler.” mesajıyla kanser hastaları ve yakınlarına destek amacıyla yola çıktı. Kanser tedavisi gören çocukların çocukluklarını yaşaması için Kanser Savaşçıları Derneği tarafından hayata geçirilen “Onkobis Projesi” ile Türkiye genelinde pediatrik hematoloji ve onkoloji servislerine 120 serum askılı bisiklet gönderildi. Sosyal medyada “Efe’ye ilik lazım” ve bir süre sonra da “Efe’yi kaybettik” paylaşımlarını gören Aykut Kadir Kurt ve eşi Merve Dilara Kurt’un, kök hücre bağışına dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdiği “Belki de Sensin Platformu” da son 5 yıldır yürüttüğü çalışmalarla toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

AHMET’İN HAYALİ DOKTOR OLMAK

Eskişehir’de lösemiyi yenen 11 yaşındaki Ahmet Ünal Yardımcı, yaklaşık 4 yıl süren tedavisinin ardından kendisini yeniden hayata döndüren hekimler gibi doktor olup lösemili yoksul çocukların yardımına koşmak istiyor. Yardımcı, hastalığı atlattıktan sonra okula başlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Arkadaşlarıyla oyunlar oynamanın ve gezmenin kendisine mutluluk verdiğini anlatan Yardımcı, “Derslerimde başarılıyım. Ortaokul bitirdikten sonra iyi bir liseyi kazanmak istiyorum. Tıp fakültesini kazanıp bitirdikten sonra iyi bir doktor olmayı hedefliyorum. Doktor olduktan sonra aileme ve benim gibi lösemi hastası çocuklara yardımcı olmak istiyorum. Lösemili yoksul çocukların yanında olarak onlara yardım edeceğim. Doktor olursam hastalara yardımcı olacağım” dedi.