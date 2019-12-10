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Kanyonda kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki kanyonda izinsiz kazı yapan 8 kişi yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttükleri teknik çalışma sonucu Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu içerisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazıya ilişkin 8 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda şüphelilerin kazı yaparken kullandığı 2 kazma, 2 murç, balyoz, dağcılık halatı, su motoru, benzin, 3 metre su borusu, altın arama eleği, kürek, testere ve eldiven ele geçirildi.

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