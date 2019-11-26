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Kapadokya yer altı müzesine kavuşuyor

Gözde turizm merkezi Kapadokya’da volkanik tüf kayalar oyularak yer altına inşa edilen müze gelecek yıl ziyarete açılacak. Dünyada örneği olmayan müzede fosiller de sergilenecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Nevşehir’in Avanos ilçesine yaptırılan Kapadokya Tarih ve Kültür Müzesi’ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Türkiye, Kapadokya bölgesinin coğrafi yapısını oluşturan volkanik tüf kayalar oyularak yer altına inşa edilen ve üzerinde endemik bitki yetişecek müzeye 2020 turizm sezonunda kavuşacak. Gözde turizm merkezi Kapadokya’da geçen yıl ocak ayında yapımına başlanan müze, milyonlarca yıllık fosiller, etnografik ve tematik eserlerin teşhiri ile ziyaretçilerine yer altındaki doğal ortamda görsel şölen sunarak geçmişe ışık tutacak. 50 bin metrekarelik müzede, karşılama alanı ve otopark, restoran, arıtma tesisi, açık gezi alanları bulunacak. Kapadokya’nın tarihini anlatacak 7 ayrı bölümden oluşan bin 500 metrekarelik sergi alanının yanı sıra kütüphane, çok amaçlı konferans salonu, belgesel izleme odaları ve çocuklar için oyun atölyeleri de yer alacak.      

TURİST SAYISINI ARTIRACAK      

Müzenin yapımından sorumlu firma yetkilisi Baran Kızılkaya “Dünyada başka örneği olmayan bu müzenin, Kapadokya bölgesine gelen ziyaretçi sayısını olumlu etkiyeceğini, bölge turizmi için bir sıçrama sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. 

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