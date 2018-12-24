Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kapağı açık bırakılan su kuyusu can aldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kapağı açık unutulan su kuyusuna düşen engelli vatandaş hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, görme ve işitme engelli olduğu öğrenilen İsmail Akar, Engürücük Mahallesi'nde kapağı açık unutulan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki su kuyusuna düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar, Akar'ı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Videoyu Oynat
Olay yerinde gelen AFAD ve jandarma ekiplerince kuyudan çıkartılan Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akar'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan net konuştu: Suriye Kürtlerini de terörislerin zulmüne terk etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan net konuştu: Suriye Kürtlerini de terörislerin zulmüne terk etmeyeceğiz

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA