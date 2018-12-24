Kapağı açık bırakılan su kuyusu can aldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kapağı açık unutulan su kuyusuna düşen engelli vatandaş hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, görme ve işitme engelli olduğu öğrenilen İsmail Akar, Engürücük Mahallesi'nde kapağı açık unutulan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki su kuyusuna düştü.
Durumu fark eden vatandaşlar, Akar'ı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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Olay yerinde gelen AFAD ve jandarma ekiplerince kuyudan çıkartılan Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akar'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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