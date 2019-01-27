Kapağı açılan TIR dorsesindeki 1 ton portakal yola saçıldı

Burdur'da, Ç.G. (38) idaresindeki TIR'ın dorsesinin sağ kapağı, Fethiye-Burdur Karayolu Kuruçay mevkisinde açıldı.

Dorsedeki yaklaşık bir ton portakal, yola döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.



Güvenlik önlemleri alınan yolda, trafik akışı tek şeritten verildi.

Karayolları ekiplerinin dökülen portakalları yoldan temizlemesinden sonra trafik normale döndü.