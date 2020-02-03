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Yaşam

Kapısız evde yaşayan ailenin 'akrep' korkusu

ANTALYA'da 3 çocuklu Toğa çifti, kapısı olmayan evlerinde, içeri giren akrepler nedeniyle korku yaşıyor. Aile, evin girişine battaniye asarak, soğuktan korunmaya çalışıyor. Hamit Toğa (28), okuma yazma bilmediği için iş bulamadığını belirterek, 'Aileme bakabilmek için iş istiyorum' dedi.

DHA03.02.2020  09:28 - Güncelleme: 03.02.2020  09:28

Kepez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 5 kişilik Toğa ailesi, çocuklarının daha iyi şartlarda yaşaması için yardımseverlerden destek bekliyor. Ailenin 250 TL kira ödediği müstakil evin sokak kapısı bulunmazken, anne Gülfidan Toğa (22), evin girişine soğuktan korunmak için battaniye örtüyor. Çiftin 3 yaşındaki astım hastası çocuğu Muharrem ise evin yeterince ısınamaması nedeniyle sürekli hastalanıyor. Mutfak ve banyonun da olmadığı evin tuvaleti ise bahçede bulunuyor.

'EVDEN BÖCEKLER, AKREPLER ÇIKIYOR'

Çöplerden kağıt toplayarak, ailesinin geçimini sağlayan Hamit Toğa, kapı olmadığı için eve akrep girdiğini söyledi. Toğa, "Kağıt toplayıcılığı yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Başka işlere de başvurdum ancak okuma yazmam yok, diye kabul etmediler. Çocuklarımın daha iyi bir evde yaşamasını istiyorum. Burada evde böcekler, akrepler çıkıyor. Çocuklarıma bir şey olacak, diye korkuyorum. Aileme bakabilmek için bir iş istiyorum" diye konuştu.

Evlerinden akrep çıktığını söyleyen Gülfidan Toğa ise "En büyük oğlum astım hastası. Eşim kağıt topluyor; ancak onun da rahatsızlığı var. Evimde eşyalarım tam değil, kapımız yok battaniye ile kapatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ev ısınmıyor, evin içine akrep giriyor, çocuklarımı koruyamıyorum. Banyomuz yok, tuvalet evin dışında, geceleri çok zor oluyor. En küçük çocuğuma bez alamıyorum, hayırsever kişilerden bize yardım etmesini istiyorum" dedi.

Öte yandan aileye ulaşan Antalya Yardımlaşma Platformu, temel ihtiyaçlarını gidermeleri için destekte bulundu.

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