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Kaptanın en zor vedası

Tokat’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak’ın annesi Sultan Çakmak dün son yolculuğuna uğurlandı.

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Zile’ye bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan, Sultan (61) ve Ömer Çakmak (84), önceki akşam sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Sultan Çakmak, hayatını kaybetti. Sultan Çakmak’ın cenazesi dün Narkışla köyüne getirildi. Sultan Çakmak cenaze namazının ardından, köy mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan tedavisi süren Ömer Çakmak’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

Erdoğan’dan taziye telefonu  

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Osman Çakmak’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Çakmak da Erdoğan’a, “Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin” diyerek hem dua hem de teşekkür etti.

 

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar: T3 Vakfı´na kamudan para aktarıldığı yönünde iddialar tümüyle asılsızdır

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