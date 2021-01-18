İSTANBUL 0°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2021 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4753
  • EURO
    9,0471
  • ALTIN
    441.632
  • BIST100
    1556.77
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kar Bingöl'ü iki kentle bağlantısını kesti
Yaşam

Kar Bingöl'ü iki kentle bağlantısını kesti

Kar nedeniyle Bingöl'ün 2 kentle ulaşımı kesildi, 1 kentle sınırlı devam ediyor.

DHA18 Ocak 2021 Pazartesi 23:27 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:27
ABONE OL

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş karayolunun trafiğe kapatıldığı, Bingöl-Elazığ karayolunun ise kamyon ve TIR geçişine kapatıldığı belirtildi.

Bingöl’de dünden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş karayolu trafiğe kapatıldı, Bingöl-Elazığ karayolu kamyon ve TIR geçişlerine kapatıldı. Valiliğin sosyal medya hesabında, önemli duyuru başlığıyla yapılan paylaşımlarda, Bingöl-Muş karayolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 21.35’te, Bingöl-Erzurum karayolunun saat 21.10’de araç trafiğine kapatıldığı, Bingöl-Elazığ karayolunun ise saat 21.00’de kamyon ve TIR geçişine kapatıldığı belirtildi.

186 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Karla mücadele ekiplerinin yolların açılması için yaptığı çalışma sürerken, bugün kapanan 281 köy yolundan 186’sı yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.