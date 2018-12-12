Kar İstanbul’u yokladı

İstanbul’da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yerini dün kara bıraktı. Kısa süre devam eden etkili yağış İstanbullulara keyifli anlar yaşattı. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri’de lapa lapa kar yağdı. Üst geçitler bir anda beyaza büründü. Ani kar baskınıyla şaşıran onlarca insan bu anları öz çekimlerle ölümsüzleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 7 bin 83 personel ve 1.357 araç ile İstanbulluların rahat bir kış geçirmesi için aralıksız çalışmalara başladı. Öte yandan Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, Bursa-Uludağ karayolunda çalışmalarını sürdürüyor. Uludağ Milli Parkı, girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri sürücüleri zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarıyor.

YOLLAR KAPANDI

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise önceki akşam başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Kars, Bitlis ve Van’da 762 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. İç Anadolu Bölgesi’ni de etkisi altına alan yağış sebebiyle Sivas’ta 130 köy yolu ulaşıma kapanırken, taşımalı eğitimin yapıldığı yerlerde okullar tatil edildi.