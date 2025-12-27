İSTANBUL 6°C / 4°C
Yaşam

Kar kapıda: Lapa lapa yağacak... Meteoroloji o illeri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için 'turuncu', 26 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Doğu ve Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun iç doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

27 Aralık 2025 Cumartesi 10:22
Kar kapıda: Lapa lapa yağacak... Meteoroloji o illeri uyardı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

Yoğun kar yağışı beklenen Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Karabük, Bartın ve Düzce için "turuncu", Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları ve Akdeniz'de kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA GÜNE KARLA UYANDI

Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, binaların çatıları ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bölgedeki vatandaşlar, sabah beyaz örtüyle kaplanan binaların çatıları ve araçlarla karşılaştı.

Ayrıca yağan karın yollarda da ince tabaka oluşturduğu görüldü.

İSTANBUL'A KAR YAĞDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da havalarında hissedilir derece soğumasıyla birlikte sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan İstanbul dahil bazı illerde havanın hissedilir derecede soğuyacağını ve kar yağışının beklendiğini belirtmesinin ardından mega kentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Şişli'de hafif şekilde yağan kar yağışının gün içerisinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

