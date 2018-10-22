Meteoroloji son dakika verilerine göre soğuk hava artışı yaşanacak. Vatandaş "Kar ne zaman yağacak? 2018 2019 Kışının ilk kar yağışı ne zaman olacak? Önümüzdeki kış ılık/soğuk mu geçecek? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?" sorularına yanıt ararken konu ile ilgili beklenen ilk açıklama geldi. Kışın ilk etkili hava sistemi yurtta soğuk günlerin yaşanmasına neden oluyor. Yağmur, rüzgar ve soğuk havanın giderek artmasıyla kar yağışının ne zaman başlayacağı 2019 yılı tatil planı yapacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji verilerine göre; Ekim ayının son günlerinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Hava sıcaklıklarının 6-12 derece arasında düşeceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, bazı şehirlerde kar yağışı olacağını duyurdu. Neredeyse her yıl gelecek kışın daha soğuk olacağına dair tahminler yapılır ama son yıllarda genellikle bir önceki yıldan daha sıcak kışlar yaşıyoruz. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde İstanbul’da kar yağışına ihtimal vermiyor ancak aralık ayı için kar yağışı beklentisi yüksek. Geçtiğimiz sene İstanbul aralık ayından itibaren kısa süreli aralıklarla kar yağışı yaratan sistemler etkisi altında kalmış, sık sık beyaz örtüye bürünmüştü. Hava durumu son dakika kar yağışı ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de.

Meteoroloji Genel Müdürü'nden hava durumu analizi geldi. Ekim ayının son günlerinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Hava sıcaklıklarının 6-12 derece arasında düşeceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, bazı şehirlerde kar yağışı olacağını duyurdu.

Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sisteminin eğitim programına katılan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, hava durumuyla ilgili uyarılarda bulundu. Coşkun, hava sıcaklıklarının ciddi oranda düşeceğini; Öztürk ise bu hafta itibariyle bazı şehirlerde kar yağışı olacağını belirtti.

Küresel ısınma ile iklim dengeleri alt üst olduğunu altını çizen Coşkun, “Meteoroloji bizim her alanımızda var. Genel Müdürlüğümüz bilgi aktardığı uygulamamızı vatandaşlarımız yüklesin. Oradan bizi takip etsinler. Önümüzdeki hafta içerisinde hava sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler” ifadelerini kullandı.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk ise "Ülkemiz Çarşamba günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bu nedenle ülkemizin büyük bir bölümünde yağmur bekliyoruz. Bu soğuk hava ile birlikte Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’da karla karışık ve kar yağışlarını görmeye başlayacağız. Kışın ayak sesleri geliyor. Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek" şeklinde konuştu.







BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzeydoğusu ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı



ISTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı



SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 18°C

Parçalı bulutlu



IZMIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu



KÜTAHYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu



MANISA °C, 23°C

Parçalı bulutlu



AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



CANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



ESKISEHIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KARABÜK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 21°C

Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



GİRESUN °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Bitlis çevreleri ile Muş'un güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ELAZIĞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı





HAKKARİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı



KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ADIYAMAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



GAZIANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı



SIIRT °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.





MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.