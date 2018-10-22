Kar ne zaman yağacak? 2018 2019 Kışının ilk kar yağışı ne zaman olacak?
Meteoroloji son dakika verilerine göre soğuk hava artışı yaşanacak. Vatandaş 'Kar ne zaman yağacak? 2018 2019 Kışının ilk kar yağışı ne zaman olacak? Önümüzdeki kış ılık/soğuk mu geçecek? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?' sorularına yanıt ararken konu ile ilgili beklenen ilk açıklama geldi. Kışın ilk etkili hava sistemi yurtta soğuk günlerin yaşanmasına neden oluyor. Yağmur, rüzgar ve soğuk havanın giderek artmasıyla kar yağışının ne zaman başlayacağı 2019 yılı tatil planı yapacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji verilerine göre; Ekim ayının son günlerinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Hava sıcaklıklarının 6-12 derece arasında düşeceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, bazı şehirlerde kar yağışı olacağını duyurdu. Neredeyse her yıl gelecek kışın daha soğuk olacağına dair tahminler yapılır ama son yıllarda genellikle bir önceki yıldan daha sıcak kışlar yaşıyoruz. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde İstanbul’da kar yağışına ihtimal vermiyor ancak aralık ayı için kar yağışı beklentisi yüksek. Geçtiğimiz sene İstanbul aralık ayından itibaren kısa süreli aralıklarla kar yağışı yaratan sistemler etkisi altında kalmış, sık sık beyaz örtüye bürünmüştü. Hava durumu son dakika kar yağışı ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de.
Meteoroloji son dakika verilerine göre soğuk hava artışı yaşanacak. Vatandaş "Kar ne zaman yağacak? 2018 2019 Kışının ilk kar yağışı ne zaman olacak? Önümüzdeki kış ılık/soğuk mu geçecek? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?" sorularına yanıt ararken konu ile ilgili beklenen ilk açıklama geldi. Kışın ilk etkili hava sistemi yurtta soğuk günlerin yaşanmasına neden oluyor. Yağmur, rüzgar ve soğuk havanın giderek artmasıyla kar yağışının ne zaman başlayacağı 2019 yılı tatil planı yapacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji verilerine göre; Ekim ayının son günlerinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Hava sıcaklıklarının 6-12 derece arasında düşeceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, bazı şehirlerde kar yağışı olacağını duyurdu. Neredeyse her yıl gelecek kışın daha soğuk olacağına dair tahminler yapılır ama son yıllarda genellikle bir önceki yıldan daha sıcak kışlar yaşıyoruz. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde İstanbul’da kar yağışına ihtimal vermiyor ancak aralık ayı için kar yağışı beklentisi yüksek. Geçtiğimiz sene İstanbul aralık ayından itibaren kısa süreli aralıklarla kar yağışı yaratan sistemler etkisi altında kalmış, sık sık beyaz örtüye bürünmüştü. Hava durumu son dakika kar yağışı ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de.
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Meteoroloji Genel Müdürü'nden hava durumu analizi geldi. Ekim ayının son günlerinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Hava sıcaklıklarının 6-12 derece arasında düşeceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, bazı şehirlerde kar yağışı olacağını duyurdu.
Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sisteminin eğitim programına katılan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, hava durumuyla ilgili uyarılarda bulundu. Coşkun, hava sıcaklıklarının ciddi oranda düşeceğini; Öztürk ise bu hafta itibariyle bazı şehirlerde kar yağışı olacağını belirtti.
Küresel ısınma ile iklim dengeleri alt üst olduğunu altını çizen Coşkun, “Meteoroloji bizim her alanımızda var. Genel Müdürlüğümüz bilgi aktardığı uygulamamızı vatandaşlarımız yüklesin. Oradan bizi takip etsinler. Önümüzdeki hafta içerisinde hava sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler” ifadelerini kullandı.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk ise "Ülkemiz Çarşamba günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bu nedenle ülkemizin büyük bir bölümünde yağmur bekliyoruz. Bu soğuk hava ile birlikte Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’da karla karışık ve kar yağışlarını görmeye başlayacağız. Kışın ayak sesleri geliyor. Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek" şeklinde konuştu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzeydoğusu ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GİRESUN °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Bitlis çevreleri ile Muş'un güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZIANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
SIIRT °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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