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Yaşam

Kar sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Konya'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 10:05 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:09
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Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırarak sürdürüyor. Yoğun kar yağışına rağmen kent merkezinde olumsuzluk yaşanmıyor. Bölge trafik ekiplerince Konya-Antalya kara yolunun her iki yönünde de çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Konya-Beyşehir kara yolu da her iki yönde çekici türü araçların geçişine kapalı durumda. Konya-Ankara kara yolunda ise etkili olan kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri, şehirler arası kara yollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri, araç sürücülerini zincir bulundurmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

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