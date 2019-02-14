Kar tatili Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? İşte MEB Valilik son dakika kar tatili açıklaması

Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 15 Şubat Cuma 2019 okul var mı yok mu? MEB Valilik kar tatili açıklamaları neler? soruların yanıtları merak konusu oldu. Kar tatili haberleri yine gündemde. Meteoroloji'den gelen son dakika haberi üzerine yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Öğrenci ve veliler ise okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Yurdun büyük bir kesiminde görülen karlı hava sabah okula gitmek isteyen öğrenciler için adeta çileye dönüyor. Peki okullar yarın tatil olacak mı? Eskişehir'de kar tatili beklentisi yükseliyor. Özellikle öğrenciler kar yağışının etkisini gösterdiği Eskişehir'de okullar tatil edilecek mi diye merak ediyor.

İç Anaodlu bölgesi bu haftayı soğuk hava daşgasının etkisi altında geçiriyor. Çarşamba, perşembe, cuma günlerini hafif kar yağışlı olarak gösteren Eskişehir hava durumu haritası, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın kar tatili açıklaması yapması beklentisini artırdı.

Eskişehir'de kar tatili haberleri internette aranmaya başlandı. Eskişehir Valiliği 14 Şubat 2019 perşembe kar tatili açıklaması henüz yapmadı. Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Eskişehir'de Valilik tarafından yapılacak açıklamaları haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Okulların tatil edilmesi beklentisi oluşan Ankara ve Hatay gibi illerin valilikleri de henüz 14 Şubat kar tatili konusunda bir açıklama yapmadı.

Meteorolojiden renk kodlu ilk uyarı yapıldı! Meteoroloji tarafından kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi"nde ilk uyarı Marmara ve Kuzey Ege için yapıldı. Bu bölgelerde hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğunu gösteren 'sarı' ve tehlikeli olduğunu gösteren 'turuncu' renklerle uyarıda bulunuldu.

Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın öğleden itibaren etkili olacak rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 kilometre hızla esecek.



Yarın akşamdan itibaren ise yer yer saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına etkili olacak. Fırtınanın 15 Şubat Cuma günü sabah etkisini yitirmesi bekleniyor.



Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyıları ve İzmir’in kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.



KUVVETLİ RÜZĞAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.



ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.



KIRKLARELI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli



IZMIR °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MANISA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı ile bölge genelinin çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



CANKIRI °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



KIRIKKALE °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



KONYA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu



SİNOP °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



ÇORUM °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



SAMSUN °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 0°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



KARS °C, -1°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



MUŞ °C, 2°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli



GAZIANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



SIIRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli



ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, kuvvetli meteorolojik gelişmelerde renk kodlarıyla uyarı sistemi hayata geçirilirken, MeteoUyarı uygulamasıyla ilk uyarı Marmara ve Kuzey Ege için "sarı" ve "turuncu"yla yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli meteorolojik hadiseler öncesi hazırlanan ve yayımlanan uyarıların renk kodları sistemiyle duyurulması için "MeteoUyarı" uygulaması hafta sonunda devreye alındı.



Avrupa Birliği ülkelerinde de bulunan yeni sistem, "Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın" sloganıyla kullanıma sunuldu.



Kurumun "www.mgm.gov.tr" internet sitesinde başlayan uygulamayla hava durumu artık renkli uyarı sistemiyle veriliyor. Hazırlanan "Türkiye için uyarı durumu" haritasında her il ve ilçe, şiddetli meteorolojik hadise riskine göre, kırmızı, turuncu, sarı ya da yeşil renklerden biriyle gösteriliyor. Böylece, kullanıcıların karşısına renkli bir ülke haritası çıkıyor.

'Renk kodu sistemi'nde ilk uyarı Marmara ve Kuzey Ege için yapıldı.

MeteoUyarı sisteminde ilk renkli uyarı da Marmara ve Kuzey Ege için yapıldı. Bu iki bölgede İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa ve Manisa için hava durumunda potansiyel tehlike olduğunu gösteren "sarı" ile uyarıda bulunulurken, söz konusu illerde fırtına riskinin bulunduğu belirtildi.

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için de hava durumunun tehlikeli olduğunu gösteren "turuncu" ile uyarı yapıldı. Bu illerde de fırtına ve gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor.

MeteoUyarı haritasında, Türkiye'nin geri kalanı için bir meteorolojik uyarı olmadığından "yeşil" renk kullanıldı.



Marmara ve Kuzey Ege için yapılan uyarı yarın için de devam ediyor.

Renkli uyarıların anlamları



MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:

Kırmızı, havayla ilgili "çok tehlikeli durum"un olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.

Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.



Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor.