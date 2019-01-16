Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Ordu'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve karın hayatı olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kuvvetli rüzgar ve kar yağışının bugün de devam edeceği anlaşıldığından, tüm il genelindeki resmi/özel ilk ve orta dereceli bütün okullar, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba (bugün) valiliğimiz kararıyla tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

KONYA'DA 13 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Konya'nın 13 ilçesinde, etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiyi göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Derbent, Bozkır, Ereğli, Karapınar, Hüyük, Ahırlı, Emirgazi, Güneysınır, Yalıhüyük, Çumra, Hadim ve Taşkent ilçelerindeki okullarda bugün eğitim yapılamayacak.

Altınekin, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için bir gün tatil kararı alındı.

AKSARAY'DA İL GENELİNDE TATİL

Aksaray'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray merkez ve merkeze bağlı kasaba ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi yer aldı.

KARAMAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da il merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

KASTAMONU'DA 4 İLÇEDE TATİL

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede daha eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ağlı, Seydiler ve Devrekani ilçelerinin tamamında, Küre ilçesinin ise Yatılı Bölge İlkokulu dışındaki okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Kastamonu il merkezi ile İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okullarda, Tosya ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği daha önce duyurulmuştu.

BURSA'NIN İKİ İLÇESİNDE DAHA EĞİTİME ARA

Bursa'da kar yağışı nedeniyle İznik ile Yenişehir ilçelerinde eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Açıklamada, İznik ilçesindeki Sansarak, Mahmudiye ve Yörükler ilkokulları ile Candarlı İlk ve Ortaokullarında okulların bugün tatil edildiği, merkez ve merkeze yakın mahallelerde eğitime devam edileceği belirtildi. Yenişehir ilçesinde ise taşımalı kapsamında eğitime ara verileceği bildirildi.

Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli, Keles ilçelerinde tüm okulların, İnegöl'de de taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiği daha önce açıklanmıştı.