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Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Türkiye'de soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. İşte 16 Ocak Çarşamba günü okullarda kar tatili olan iller.

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Ordu'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeniyle il  genelinde okullar tatil edildi.  Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde dün akşam  saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve karın hayatı olumsuz yönde etkilediği  belirtildi.
 
 Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kuvvetli rüzgar ve kar  yağışının bugün de devam edeceği anlaşıldığından, tüm il genelindeki resmi/özel  ilk ve orta dereceli bütün okullar, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle 16 Ocak  2019 Çarşamba (bugün) valiliğimiz kararıyla tatil edilmiştir." ifadesi  kullanıldı.
 
KONYA'DA 13 İLÇEDE EĞİTİME ARA
 
Konya'nın 13 ilçesinde, etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiyi göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Derbent, Bozkır, Ereğli, Karapınar, Hüyük, Ahırlı, Emirgazi, Güneysınır, Yalıhüyük, Çumra, Hadim ve Taşkent ilçelerindeki okullarda bugün eğitim yapılamayacak.
 
Altınekin, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için bir gün tatil kararı alındı.
 
AKSARAY'DA İL GENELİNDE TATİL
  
Aksaray'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları  nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. 
 
Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle  eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi. Açıklamada,  "Kar yağışı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray merkez ve  merkeze bağlı kasaba ve köylerde eğitime 1 gün ara  verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak."  ifadesi yer aldı.
 
KARAMAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ
 
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da  il merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda kar ve olumsuz hava koşulları  nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
 
KASTAMONU'DA 4 İLÇEDE TATİL 
 
Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4  ilçede daha eğitime ara verildi. 
 
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ağlı, Seydiler ve Devrekani  ilçelerinin tamamında, Küre ilçesinin ise Yatılı Bölge İlkokulu dışındaki  okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
 
Kastamonu il merkezi ile İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm  okullarda, Tosya ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara  verildiği daha önce duyurulmuştu.
 
BURSA'NIN İKİ İLÇESİNDE DAHA EĞİTİME ARA
 
Bursa'da kar yağışı nedeniyle İznik ile Yenişehir  ilçelerinde eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi. 
 
 Açıklamada, İznik ilçesindeki Sansarak, Mahmudiye ve Yörükler  ilkokulları ile Candarlı İlk ve Ortaokullarında okulların bugün tatil edildiği,  merkez ve merkeze yakın mahallelerde eğitime devam edileceği belirtildi.  Yenişehir ilçesinde ise taşımalı kapsamında eğitime ara verileceği bildirildi.   
 
Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli, Keles ilçelerinde tüm okulların,  İnegöl'de de taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiği  daha önce açıklanmıştı.
 

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