Kar tatili, Kocaeli okullar yarın tatil mi son dakika MEB Valilik duyuruları Kocaeli 8 Ocak okullarda kar tatili var mı

Kar tatili, Kocaeli okullar yarın tatil mi? MEB Valilik son dakika kar tatili duyuruları neler? Kocaeli 8 Ocak okullarda kar tatili var mı? soruların yanıtları milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Yurt geneli kar yağışı nedeniyle bir çok ilde okullar 7 Ocak Pazartesi (bugün) tatil edildi. 8 Ocak Salı günü Kocaeli'nde okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik aracılığıyla kar tatili duyuruları sosyal medya yada tv kanallarında halka duyuru yapılacak. Kocaeli'nde okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilginise göre yurdun bir çok yerinde kar yağışların devam edeceği yönünde. Kar yağışının etkili olduğu yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak'ta eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı. Okulların tatil olduğu il ve ilçeleri bu haberimizde ulaşabileceğiniz gibi Kocaeli'de okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz.

8 OCAK SALI - KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli okulların 8 Ocak'ta tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili MEB yada Valilik'ten gelebilecek son dakika kar tatili duyurusu ile birlikte tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz..

7 OCAK PAZARTESİ - HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Kastamonu



Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt, Tosya, Cide, Pınarbaşı ilçelerinde tüm okullarda, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.



Samsun



Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede 7 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.



Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.



Konya



Konya kent merkezi ile bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük, Beyşehir ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.



Çorum

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla Osmancık, Boğazkale, Oğuzlar, Dodurga, Uğurludağ, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde 7 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Kırıkkale

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verileceği ifade edildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.





Çankırı

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il gelindeki okulların 7 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.



Uşak

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.



Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyunca süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 7 Ocak Pazartesi günü kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.



Ümit, engelli ile hamile kamu personeline de bir gün idari izin verildiğini belirtti.



Bingöl

Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.



Karaman

Karaman'ın Sarıveliler ilçesindee öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Kırşehir

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akpınar kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesini kararlaştırdı.



İl merkezi ve diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.



Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.



Kar yağışı nedeniyle Yığılca ilçesindeki 39 köye ulaşım sağlanamadığı aktarılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.



Amasya

Amasya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.



Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin kuzeyinde bulunan mahallelerdeki Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla Ortaokulu ile Geben ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği belirtildi.







Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Mutki Kaymakamlığından, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde okulların tatil edildiği bildirildi.



Tatvan Kaymakamlığınca da yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin idari izinli olduğu belirtildi.



Elazığ

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köylerde yaşayan ve taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okullar tatil edildi.



Bu kapsamda Palu'ya bağlı Gemtepe, Atik, Büyükçaltı, Küçükçaltı, Kırkbulak, Güllüce, Tarhana, Yarımtepe, Karataş, Bozçanak, Kayaönü, Yaylacık köyleri, Karakoçan ilçesinin bazı köyleri ile Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde yaşayan öğrenciler için eğitime öğretime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildi.



Yozgat

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı il merkezi ile Kadışehri ve Çayıralan ilçesinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Çayıralan ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.



Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı ve Çamaş ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir."



Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.



Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.



Öte yandan Şarkışla ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları belirtildi.



Tokat

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tokat merkezde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.



Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Kar yağışı dolayısıyla Reşadiye ilçesindeki belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği duyurulmuştu.



Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine bağlı belde ve köylerdeki okullar ile il genelindeki taşımalı eğitime 7 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildi.



İlçeler ve kent merkezine kendi imkanlarıyla ulaşan öğrencilerin de talepleri halinde bir gün idari izinli sayılacakları belirtilen açıklamada ayrıca yollarda görülen buzlanma nedeniyle sürücülerin trafik kurallarına uymaları, kış lastiği olmadan kesinlikle yola çıkmamaları gerektiği vurgulandı.



Zonguldak

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın,örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu,nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, Bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey,iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması beklendiğinden başta çığ tehlikesi olmak üzere buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimleri ile Marmara'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 2°C



Çok bulutlu ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C



Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C



Çok bulutlu, il geneli aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 0°C



Çok bulutlu

EGE



Çok bulutlu, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif yağmurlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -1°C



Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

IZMIR °C, 8°C



Çok bulutlu

MANISA °C, 6°C



Çok bulutlu

MUĞLA °C, 4°C



Çok bulutlu, hafif yağmurlu

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BURDUR °C, 3°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, 2°C



Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C



Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

CANKIRI °C, -2°C



Çok bulutlu ve bu gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKISEHIR °C, -1°C



Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ



Çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 2°C



Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

BOLU °C, -2°C



Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 2°C



Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C



Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin iç kesimlerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 2°C



Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 6°C



Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 10°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatısında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların bugün (Pazartesi)Hakkari ve Şırnak'ın doğu çevrelerinde, yarın (Salı) sabah saatlerinde Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 4°C



Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışı geçecek. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, -1°C



Çok bulutlu ve kar yağışlı

IĞDIR °C, 5°C



Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

KARS °C, -2°C



Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların; Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C



Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 6°C



Çok bulutlu ve yağmurlu

SIIRT °C, 6°C



Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 8°C



Çok bulutlu ve yağmurlu

DENİZLERDE HAVA



Kuzey Ege’nin kuzeyi ile sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’de fırtına; Batı Karadeniz, gece saatlerinde Marmara, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in batısı ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batısı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinden itibaren batısı 7 (60 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde batısı batıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde geneli batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0ila 2,0m, sabah saatlerinden Batı Karadeniz’in doğusu ile akşam saatlerinden itibaren batısı 2,0 ila 3,0m, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

MARMARA



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam saatlerinden itibaren 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE



Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi ile açıkları aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde kuzeyi 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren güneyi 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuzeyi 8 (75 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde kuzeyi 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece saatlerinde Güney Ege’de 2,0 ila 3,0m, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege’nin kuzeyinde 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

AKDENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi güneydoğudan 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in batısı 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, gece saatlerinde yer yer 1,0m, Görüş: İyi yağış anında orta.