Kar tatili, Konya ve Bursa'da yarın okullar tatil mi? 11 Ocak MEB Valilik son dakika Konya Bursa'da okullar yarın tatil mi? soruların yanıtları merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gelen kar yağışı bilgisine göre Akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerdeki kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Konya ve Bursa'da yarın okullar tatil olup olmayacağı ile ilgili MEB ve Valilikten gelecek son dakika haberleri buradan takip edbilirsiniz..

11 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Konya ve Bursa'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yurt geneli bazı illerde 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü şimdi ise "11 Ocak Okullar Tatil mi?" sorusunun cevabında.

10 OCAK KAR TATİLİ YAPILAN İLLER HANGİLERİ?

10 Ocak Perşembe günü Niğde, Aksaray, Ordu, Mardin, Kahramanmaraş, Nevşehir, Adıyaman, Van, Trabzon, Siirt, Kars, Ağrı, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Yozgat ve Bitlis'in bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.



NİĞDE



Niğde‘de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.



Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla il genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.



AKSARAY



Aksaray'da, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



NEVŞEHİR



Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar tatil edildi.



Acıgöl Kaymakamlığı tarafından açıklamada, "Acıgöl ilçemiz köy yollarında görülen olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitim, belde ve köy okullarımızda eğitime 10.01.2019 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel bir gün süreyle idari izinli sayılmıştır” ifadelerine yer verildi.



ADIYAMAN



Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi. Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yaşı ve soğuk havadan dolayı don ve buzlanmaya karşı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 10 Ocak Perşembe günü tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.



BİTLİS



Bitlis Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.



Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir.



VAN



Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve tüm köylerdeki okullar bugün (10 Ocak 2019) için tatil edildi.



BİNGÖL



Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.



Bingöl Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı. Açıklamada, “Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.



KARS



Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.



Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde eğitime 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.



ŞIRNAK



Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı bugün eğitime ara verilirken, olumsuz havanın etkisinin sürmesi üzerine okullar bugün tatil edildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapıla yazılı açıklamada, "Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizdeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2019 Perşembe günü bir gün ara verilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki hamile ve engelli kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacak" denildi.



ELAZIĞ



Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır"denildi.



ORDU



Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası, 16 ilçede eğitime ara verildigi bildirildi.



Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 ilçenin tamamında, 3 ilçenin de bazı mahallelerindeki okullarda eğitime ara verildiğine dikkat çekilerek, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda, Fatsa, Ünye, Perşembe ilçelerimizde ise kısmen, 10 Ocak Perşembe günü bir gün eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.



Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bir gün idari izinli sayıldığı bildirildi.



MARDİN



Mardin’in Midyat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı don ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla bugün ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli olacağı kaydedildi.



KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde tüm okullar soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü 1 gün eğitime ara verildi.



SİİRT



Siirt'te Pervari Kaymakamlığı ve Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle her iki ilçe genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



AĞRI



Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verilecek.



Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi.



Yoğun tipi dolayısıyla yol açma çalışmalarının yapılamadığı bildirilen açıklamada, ilçe merkezi ve köylerdeki okulların bugün için tatil edildiği duyuruldu.



YOZGAT



Yozgat'ın Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.



Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle Yenifakılı ilçesinin tamamında, Boğazlıyan ilçesinde ise taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği bildirildi.



TRABZON



Trabzon'un 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Düzköy, Tonya ve Beşikdüzü ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği belirtildi.



Şalpazarı ilçesinin Doğancı, Simenli ve Gökçeköy ilkokulları ile Çarşıbaşı ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için de eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Hayrat ilçesindeki aşırı buzlanmadan dolayı ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen bazı servislerin ise okullara taşıma yapamadığı kaydedildi.

YURT GENELİ HAVA DURUMU - METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kütahya, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Orta Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların, Balıkesir'in batısı, Çanakkale’nin güneyi, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale il merkezi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Yurdun iç kesimlerinde güney ve güneybatılı (Lodos) rüzgarla birlikte 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden orta kuvvette, Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat), Marmara'da fırtına (60-80 km/saat), Batı Akdeniz'in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Balıkesir'in batısı, Çanakkale’nin güneyi, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale il merkezi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat), Marmara'da fırtına (60-80 km/saat), Batı Akdeniz'in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı kesimleri ve Çanakkale il merkezinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 12°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C



Çok bulutlu, güney kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 11°C



Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat)

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla; Kütahya ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyıları ve İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare), Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kıyı kesimlerde fırtına (80-100 km/saat), iç kesimlerde kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 4°C



Parçalı zamanla çok bulutlu

IZMIR °C, 13°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MANISA °C, 10°C



Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MUĞLA °C, 8°C



Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz bölümünün sağanak yağışlı, Toroslar Mevkii'nin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C



Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 14°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURDUR °C, 6°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HATAY °C, 9°C



Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKSARAY °C, 4°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 3°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu

CANKIRI °C, -1°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 6°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DÜZCE °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 3°C



Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 1°C



Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C



Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, -3°C



Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -7°C



Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -8°C



Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -2°C



Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 5°C



Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 4°C



Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 2°C



Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 7°C



Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA



Kuzey Ege ve Güney Ege’de kuvvetli fırtına, Doğu Karadeniz ve Marmara’da fırtına, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğu, öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa),sabah saatlerinden doğusu doğu, öğle saatlerinde geneli güneybatı, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde batısı güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), gece saatlerinde batısı güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 3,0m, doğusunda 3,5 ila 4,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

MARMARA



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

EGE



Hava Durumu: Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa), öğle saatlerinde geneli 6 ila 8 (50-75 km/sa); güneyi 7 ila 9 (75-90 km/sa), akşam saatlerinde 5 ila 7 (4-60 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden itibaren geneli güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0m, öğle saatlerinden itibaren 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında zayıf.

AKDENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğu, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.