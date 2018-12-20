Kar, Van ve Bitlis'te bazı yolları kapattı

Van'da kar ve tipi nedeniyle 6 yerleşim yerinin yolunun kapandığı, karla mücadele ekiplerinin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar, tipi ve heyelan nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamadığını, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 33 köy ve 73 mezranın yolu ise, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle il merkezindeki 5 köy ve 13 mezra, Yüksekova ilçesindeki 28 köy ve 60 mezranın yolunu ulaşıma açtı.

4 ilde kar yağışı bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars ile Ardahan çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak Erzincan ve Ağrı'da 1, Erzurum'da 3, Kars'ta 7, Ardahan'da 11 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 7, Erzurum ve Ağrı'da 3, Kars'ta 1, Ardahan'da ise eksi 3 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 57, Kars Sarıkamış'ta 52, Erzincan Ergan'da 35 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.