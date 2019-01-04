Kar ve tipi, Malatya-Pütürge yolunu trafiğe kapattı

Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde bugün yağmur hakim olurken, Kubbe Dağı mevkisinde yaşanan kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Malatya-Pütürge yolu jandarma tarafından kapatılırken, yine aynı şekilde Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde de araçların Malatya’ya doğru ilerlemesine izin verilmiyor.

İlçelere gitmek isteyen sürücülerin ise alternatif yol olarak Kale ilçesi güzergahını kullanabilecekleri belirtildi.