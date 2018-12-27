Kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de 1622 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Bölgede yüksek ve kırsal kesimler başta olmak üzere bir süredir etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 1019 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye ve kara yolları ekipleri, il genelinde iş makineleri desteğinde yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli

Tunceli'de de kent genelinde çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı 39, ilçelerden Çemişgezek'te 5, Nazımiye'de 21, Hozat'ta 22, Ovacık'ta 32, Mazgirt'te 37, Pülümür'de 40 ve Pertek'te 26 olmak üzere toplam 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekiplerin karla mücadele çalışmasına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Erzincan

Erzincan'da da il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi dolayısıyla 283 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden kent merkezinde 6, ilçelerden Çayırlı'da 20, İliç'de 35, Kemah'ta 25, Otlukbeli'nde 5, Kemaliye'de 45, Refahiye'de 100, Üzümlü'de 7 ve Tercan'da 40 olmak üzere toplam 283 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bu kuruma bağlı 8 ekip, 6 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve kar makineleri ile söz konusu yolları açmak için çalışma yapıyor.

Kars

Kars'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı 1, ilçelerden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 6, Sarıkamış'ta 38, Susuz'da 6 köy yolu olmak üzere 54 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele ettiği şehirde Kars Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.

Yollardaki bazı sürücülerin de buzlanma ve kar sebebiyle güçlük yaşadığı kentte, okulların tatil olmasını fırsat bilen bazı çocuklar da kar topu oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.

Ardahan

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Ardahan'da da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor.

Özellikle yüksek kesimlerde tipi ve buzlanma görülen kentte Karayolları görevlileri, Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin vermiyor.

İş makineleri desteğinde karla mücadele çalışmalarına devam eden görevliler, Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanacak tır sürücülerine Ardahan-Göle kara yolunu kullanmalarını önerdi.

Ağrı

Ağrı'da da etkili olan kar yağışı yüzünden 44 köy yolu ile irtibat sağlanamıyor.

Kentte karla mücadele ekipleri bu yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor.