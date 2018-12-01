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Kars'ta kar yağınca yerin altından çıkan solucanlar ilgi odağı oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin Tepe Mahallesi'nde karla kaplı bir alanda yer alan yüzlerce solucan ilgi odağı oldu.

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Kars Sarıkamış ilçesinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından  ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 19 santimetre  olarak ölçüldü.
 
Sabah beyaz örtüyle uyananlar, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.
 
Kollardaki kar sebebiyle araçların kontrollü şekilde seyrettiği  ilçedeki Kars-Digor kara yolunda ise kar yağışının yanı sıra tipi de etkili  olunca sürücüler zor anlar yaşadı.
 
İlçedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Karayolları 18. Bölge  Müdürlüğüne bağlı ekipler de kapanmaması için yollarda kar küreme çalışması  yürütüyor.
 
KAR ÜZERİNDEKİ SOLUCANLAR ŞAŞIRTTI
 
Ayrıca ilçenin Tepe Mahallesi'nde karla kaplı bir alanda yer alan  yüzlerce solucan ilgi odağı oldu.
 
Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, ilk defa böyle bir şeyle  karşılaştıklarını belirterek, "Bu mevsimde kar üzerinde yüzlerce solucanın canlı  olarak görülmesi şoke etti. Sabah dışarı çıktığımda solucanları yaprak zannettim,  sonra yaklaştığımda hepsinin canlı ve hareketli solucanlar olduğunu fark ettim.  Bir anlam veremedik." dedi.

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