Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

Muş'ta gece yarısından itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentte etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

İl genelinde yaşanan kar yağışı nedeniyle 100 köyle ulaşım sağlanamazken, kent merkezi ise beyaza büründü. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaflar kapı önünde temizlik yaparken, vatandaşlar ise araçları ile işe gitmenin yolunu tuttu.

Bu sene Muş merkeze ilk defa kar yağdığını ifade eden Cevat Aktaş, "Muş'un bu sene ilk karı yağdı. Kar berekettir. Kar olmasa dereler, çeşmeler hep kuruyacak. Biz kardan çok memnunuz, ama bazı vatandaşlar memnun değiller. Çocuklar okula sevinçle gittiler. Şu anda kartopu oynuyorlar. Çok sevindik. Karın yağmasını istiyoruz" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´nin kanalı Halk TV´de darbe tehdidi yapmışlardı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen´e soruşturma

CHP´nin kanalı Halk TV´de darbe tehdidi yapmışlardı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen´e soruşturma

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA