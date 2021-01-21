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Yaşam

Kar yolu kapattı, rahatsızlanan kadın kepçe ağzında ambulansa götürüldü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan Beşağaç köyünde rahatsızlanan Cemile Acar (36), karla mücadele ekiplerince battaniyeye sarılarak, kepçenin ağzında ambulansa götürüldü. Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.

DHA21 Ocak 2021 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:45
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Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 2 metreyi aştı. 

Kardan yolu kapanan Beşağaç köyünde dün gece rahatsızlanan Cemile Acar'ın ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 

Acar'ı almaya giden sağlık ekibi ambulansla köye ulaşamayınca İl Özel İdaresi'ne haber verildi. 

İş makinesiyle köye ulaşan karla mücadele ekipleri, kepçenin ağzına battaniye sererek, aldıkları Acar'ı ambulansa ulaştırdı. 

Acar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Cemile Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.

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