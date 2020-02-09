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Yaşam

Kara dayanamayan ağaç, yüksek gerilim hattını da kopardı

Rize'de kar yağışına dayanamayan ağaç koparak yüksek gerilim hattının üzerine yıkıldı. Ağacın kopmasıyla yıkılan yüksek gerilim hattı direği ise köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

IHA09.02.2020  15:57 - Güncelleme: 09.02.2020  15:57

Olay gece saat 03.00 sularında Rize merkeze bağlı Halatçılar mahallesinde meydana geldi. Şiddetli kara dayanamayan bir ağaç yüksek gerilim hattının üzerine devrilerek kabloların kopmasına ve elektrik direğinin yamulmasına sebep oldu. Kabloların kopmasıyla Halatçılar mahallesi ve çevre mahallelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Halaçlar köyü muhtarı Yunus Havuz olayın gece saat 3 sularında meydana geldiğini belirterek “3.00’dan beri elektriğimiz kesilmiş durumda. Ekipler şu anda burada. Büyük bir ağaç yıkıldı. Yıkılan ağaç yüksek gelirim tellerine vurunca direkleri devirdi. Elektrik direkleri ilk kurulduğu günden beri değiştirilmemiş” ifadelerini kullandı.

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