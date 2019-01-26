Kara mizahın ustasına veda
Türk sinemasının ‘Domates Güzeli’ lakaplı usta oyuncusu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına, usta oyuncunun eski eşi Yılmaz Gruda, kızı Elvan Gruda, ablası Ayten Erman, kardeşi Ayben Erman, torunu Emre Gruda’nın yanı sıra TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile çok sayıda sanatçı katıldı. Tören öncesi kızı Elvan Gruda, annesinin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşları içinde bekledi. Torunu Emre Gruda “Çok değer verdiğim dostum, çok şey öğrendiğim bir insandı, anneannemdi. Bu ülkenin de annesiydi, değer verdiği bir insandı. Bugün onun isteği olan toplumun her kesiminde, kucakladığı herkes birlikte uğurluyor” diye konuştu. Kardeşi Ayben Erman da “O kadar üzgünüm ki nasıl anlatayım, ablam gitti, öldü. Bunun daha ötesi yok” dedi.
SON GÖREVİMİZ
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cenaze töreni öncesinde bir açıklama yaparak “Hepimizin aklında ‘domates güzeli’ diye, filmleriyle yer etmiş, tiyatro ve kültür sanat dünyamıza büyük eserler kazandırmış bir sanatçı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Son görevimizi yapmak üzere buradayız” dedi. Kültür Bakanı Mehmet Ersoy da şunları söyledi: Çok büyük bir kayıp. Bizim görevimizi her zaman onları anılarıyla yad etmek. Önemli olan yeni sanatçıların yetişmesi için gerekli ortamı yaratmak. Bununla ilgili gerekli yasa da meclisten geçti. Kılınan cenaze namazının ardından usta sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.
Ayşen Gruda’nın kızı Elvan ve torunu Emre Gruda tabuta karanfil bıraktı.
TÜRKiYE İÇİN BÜYÜK KAYIP
Ayşen Gruda’nın ailesine taziyede bulunan sanatçı dostları duygularını paylaştı...
Işıl Yücesoy: Her zaman kendisiyle çalışmaktan gurur duydum. Ondan çok şey öğrendim, yıllarını bu işe vermiş, bunu hiç şatafatla yapmayan özü sözü biriydi.
Demet Akbağ: Bizim kuşağımız yakından canlı canlı sahneden izleme fırsatını bulan bizler için çok değerli bir kayıp. Ayşen Gruda’yı unutmayacağız.
Nevra Serezli: Müthiş bir insandı. Komedyendi, komediyi çok iyi bilirdi. Çok güzel anılarımız oldu. Ayşen’in gidişi beni çok sarstı.
Volkan Severcan: Sadece oyuncu arkadaşımız değil, ailemizin bir parçası. Türkiye için de çok büyük bir kayıp.
Ahmet Arıman: Çok şeker dünya iyisi bir insandı. Başımız sağ olsun.
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