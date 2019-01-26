Kara mizahın ustasına veda

İstanbul'da pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına, usta oyuncunun eski eşi Yılmaz Gruda, kızı Elvan Gruda, ablası Ayten Erman, kardeşi Ayben Erman, torunu Emre Gruda’nın yanı sıra TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile çok sayıda sanatçı katıldı. Tören öncesi kızı Elvan Gruda, annesinin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşları içinde bekledi. Torunu Emre Gruda “Çok değer verdiğim dostum, çok şey öğrendiğim bir insandı, anneannemdi. Bu ülkenin de annesiydi, değer verdiği bir insandı. Bugün onun isteği olan toplumun her kesiminde, kucakladığı herkes birlikte uğurluyor” diye konuştu. Kardeşi Ayben Erman da “O kadar üzgünüm ki nasıl anlatayım, ablam gitti, öldü. Bunun daha ötesi yok” dedi.

SON GÖREVİMİZ

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cenaze töreni öncesinde bir açıklama yaparak “Hepimizin aklında ‘domates güzeli’ diye, filmleriyle yer etmiş, tiyatro ve kültür sanat dünyamıza büyük eserler kazandırmış bir sanatçı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Son görevimizi yapmak üzere buradayız” dedi. Kültür Bakanı Mehmet Ersoy da şunları söyledi: Çok büyük bir kayıp. Bizim görevimizi her zaman onları anılarıyla yad etmek. Önemli olan yeni sanatçıların yetişmesi için gerekli ortamı yaratmak. Bununla ilgili gerekli yasa da meclisten geçti. Kılınan cenaze namazının ardından usta sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.