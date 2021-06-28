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Yaşam

Muğla'da orman yangını kabusu! Evler tahliye edilmeye başlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın nedeniyle yakındaki evler tahliye edilmeye başlandı, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 16:43 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 16:47
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Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bırakmaya başladı.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.

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