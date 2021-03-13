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Yaşam

Karabük'te 4 FETÖ'cü yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 00:35 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:35
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 eski polis, Karabük'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen, haklarında da FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan polis memurları İ.K. ve K.Ö. ile başpolisler E.Ç. ve K.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dört eski emniyet mensubu, Karabük'te belirlenen adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

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