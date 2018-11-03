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Karabük'te bir kişi ormanda ölü bulundu

Karabük'te bir kişi, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Yeşil Tepe köyü Palamut mevkisindeki ormanlık alanda mantar topladığı sırada, yerde hareketsiz yatan bir kişi gören Orhan Y, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin İbrahim Bostancı (59) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirledi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Bostancı'nın ölümünü şüpheli bulan cumhuriyet savcısı, otopsi istedi. Ormanlık alana odun kesmeye gittiği belirlenen Bostancı'nın kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belirlenecek.

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