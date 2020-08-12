İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2020 Çarşamba / 22 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2245
  • EURO
    8,4851
  • ALTIN
    443.35
  • BIST100
    1110.05
Yaşam

Karabük'te bir köy karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:22 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:22
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Pelitören köyünün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Birden fazla pozitif vakanın olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Pelitören köyünde, 26 Ağustos'a kadar giriş çıkışların sınırlandırılmasına, evlerinde tedavisi devam eden Kovid-19 hastalarının ve temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köylerinden çıkışlarına müsaade edilmemesine, köyde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir." denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.