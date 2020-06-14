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Yaşam

Karabük'te iki katlı ev yangında kül oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kül oldu.

İHA14 Haziran 2020 Pazar 22:24 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 22:24
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye Çayköy köyünde Şerife Özdal’a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların dumanları görmesi üzerine itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine Eskipazar Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda alevler söndürüldü.

Yangında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmadığı, ev sahiplerinin şehir dışında olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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