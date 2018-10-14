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Karabük’te iki katlı ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı

Karabük’te inşaatta yapılan temel kazı sonrası iki katlı ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

  • İHA
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Esentepe Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta yapımı devam eden inşaatta yapılan temel kazı çalışmaları sonrası iki katlı ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yıkılma ihtimaline karşı ev sakinleri Karabük Belediyesi ekiplerince boşaltılıp çalışmalar durduruldu. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. 

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