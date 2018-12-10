Karabük'te karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Yortan beldesi merkez mahallesi Hatipoğlu Caddesi'nde müstakil bir evde yaşayan Hasan Elemen (79) ve eşi Hatice Elemen (79) sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Çiftin komşuları yaşlı aileden haber alamayınca evin içerisine girerek Hasan Elemen’i baygın bir şekilde buldu. Vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirirken ekipler kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Sağlık ekipleri zehirlenen Hasan Elemen ve Hatice Elemen’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çifti ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin hastanede tedavi gördükleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.