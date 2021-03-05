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Yaşam

Karabük'te kaza: 2 yaralı

Karabük'te önünde seyreden tıra çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

AA05 Mart 2021 Cuma 21:42 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 21:42
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Ankara istikametinden Karabük'e gelen C.Ç. yönetimindeki 67 NA 194 plakalı otomobil, KARDEMİR kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.

Önce refüje çarpan otomobil, hızını alamayarak daha sonrada önünde seyreden S.E. yönetimindeki 78 EB 092 plakalı tıra çarptı.

Kazayı fark eden diğer sürücüler, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, yanındaki S.Y. ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yolda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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