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Karabük'te kaza yapan sürücü ikiye bölünen araçtan sağ çıktı

Karabük'te aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ikiye bölünen araçtan sağ çıktı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. (38) 78 AAC 013 plakalı otomobiliyle Kastamonu'dan Karabük istikametine seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bariyerlere çarparak savrulan otomobil iki parçaya bölündü. Sürücü İbrahim B. ise araçtan yaralı olarak çıkartıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı vücudunda birkaç kırık olduğu öğrenildi. 

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