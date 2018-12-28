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Karabük'te tinerle ısınmaya çalışan işçi yanarak hayatını kaybetti

Karabük'te ısınmak için yaktığı ateşe tiner döktüğü iddia edilen işçi, yanarak hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) bir şirket tarafından yapılan pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan Ferdi Yalçın (30), ısınmak için bir tenekenin içinde ateş yaktı.

Bu ateşin içine tiner döktüğü iddia edilen Yalçın, bir anda alevlerin içinde kaldı.

İşçi arkadaşlarının müdahalesiyle yangın söndürülürken vücudunda yanıklar oluşan Yalçın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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