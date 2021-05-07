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Yaşam

Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 01:19 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 01:19
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Selçuk Emre Gündüz'ün kullandığı 78 AAD 756 plakalı otomobil ile Yusuf Furkan Gül yönetimindeki 78 AAK 272 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Gül'ün kullandığı otomobildeki Ayşegül ve Hümeyra Kibar yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılması ile yeniden açıldı.

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