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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karabük’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.

  • İHA
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 Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu üstlerinden 93,5 gram uyuşturucu madde çıkan N.T.(55) ve M.A. (38) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahıslardan M.A ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheli N.T. ise uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan N.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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