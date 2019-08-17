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Karabük'teki trafik kazalarında 6'sı çocuk 15 yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı.

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E.C. (29) yönetimindeki 34 STZ 25 plakalı kamyonet ile B.Y'nin (42) kullandığı 34 PT 6629 plakalı cip, Safranbolu ilçesi Kirkille kavşağında çarpıştı.

Sürücü E.C. ile her iki araçlardaki M.S.C. (11), E.S.C. (9), A.P. (52), F.K. (40), F.D. (60), Ş.N.D. (16), N.D. (45) ve B.D. (15) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

- ESKİPAZAR'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ
 

İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden M.H.A. yönetimindeki 34 LE 0492 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ve yanındaki Y.A. (3), E.A. (68), H.A. (10), H.A. (38) ve T.A. (78) yaralandı.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

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