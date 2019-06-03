Burayı ilk kez görenler durup bir kez daha bakıyor

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Karadeniz fıkrası gibi apartman: 5 katlı apartmanın altından sokak geçiyor

Samsun’un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir apartmanın altından sokak geçiyor. Burayı ilk kez gören vatandaşlar durup bir kez daha bakıyor.

  • İHA
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İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 7 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altı açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu.
 
Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu. İlk kez sokaktan geçen vatandaşların dikkatini çeken sokakta oturan bazı vatandaşlar ise verilen hizmet karşısında yetkililere teşekkür ettiler.
 

GEÇENLER DURUP BAKIYOR

İçinden sokak geçen apartmanı ilk kez görenlerin şaşırdığını ifade eden mahalle sakinlerinden Muammer Töngel, “Kökçüoğlu Mahallesi’nde bitişik apartman olan bir sokakta evin içinden sokak geçiyor. Bina bu şekilde yapılmış ancak bu bina gecekondu ya da kaçak yapılan bir bina değil. Binanın izinli olduğu biliyoruz ama neden zamanında böyle yapıldığını bilemiyoruz. 2006 yılından beri burada yaşıyorum. Buradan ilk defa geçen insanların da dikkatini çekiyor. Özellikle durup, evin içinden geçen sokağa bakanlar var. Burası da böyle dikkate çekiyor” dedi.
Apartmanın altından geçen sokak sayesinde mahallede oynayan çocuklar ve diğer vatandaşlar sokağın sonunu dolaşmadan bir alt sokağa rahatça kestirmeden gidiyorlar.

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