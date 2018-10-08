Karadeniz’de ‘dalga’ yapılı müze açılacak

Mimar Alişan Çakıroğlu ve Ilgın Avcı tarafından tasarlanan, bu yılki Ulusal Mimarlık Proje Ödülü’ne layık görülen projenin Atatürk Bulvarı’ndaki inşaat çalışmaları devam ediyor. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılında ziyaretçilere kapılarını açacak müzede, yaklaşık 18 bin tarihi eser sergilenecek. Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal müzenin tamamlandığında Türkiye’nin sayılı, Karadeniz’in ise en büyük müzesi olacağını ifade etti.