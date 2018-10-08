Karadeniz’de ‘dalga’ yapılı müze açılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 milyon lira maliyetle yaptırılan Samsun Etnografya ve Arkeoloji Müzesi, dalga şeklindeki yapısıyla dikkati çekiyor.
Mimar Alişan Çakıroğlu ve Ilgın Avcı tarafından tasarlanan, bu yılki Ulusal Mimarlık Proje Ödülü’ne layık görülen projenin Atatürk Bulvarı’ndaki inşaat çalışmaları devam ediyor. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılında ziyaretçilere kapılarını açacak müzede, yaklaşık 18 bin tarihi eser sergilenecek. Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal müzenin tamamlandığında Türkiye’nin sayılı, Karadeniz’in ise en büyük müzesi olacağını ifade etti.
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