Karadeniz'de kış yaşamı olumsuz etkiliyor

Rize İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, İkizdere'de 22, Çayeli'nde bir olmak üzere 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu alanda 730 kilometre yolun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, İkizdere ve Çamlıhemşin'de toplam 14 köyde kışın kimse yaşamadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 86 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçede 18, Kelkit'te 10, Köse'de 6, Kürtün'de 11, Şiran'da 26 ve Torul ilçesinde 15 olmak üzere toplam 86 köy yolu kar nedeniyle kapalı bulunuyor.

Ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmaları devam ediyor.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 29 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Giresun merkezde 1, Alucra'da 2, Çamoluk'ta 1, Dereli'de 18, Görele'de 2, Şebinkarahisar'da 3 ve Yağlıdere'de 2 olmak üzere toplam 29 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için 64 ekip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar sebebiyle ulaşıma kapanan 16 mahalle yolu açıldı.

Karla mücadele kapsamında 450 personel ve 349 iş makinesiyle çalışan ekipler, 4 bin kilometrelik yolun temizlerken, kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Öte yandan bazı yerlerde kar kalınlığının ise ortalama 47 santimetre ölçüldüğü kaydedildi.

Artvin

Artvin’de kar yağışı nedeniyle 41 köye ulaşım yapılamıyor.

Şavşat’ta 36, Ardanuç ilçesinde de 5 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekiplerince kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.