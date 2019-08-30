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Karadeniz'de muz yetiştirdi: Fotoğraflayıp, selfie çekiyorlar

SİNOP'ta Remzi Mert Özcan (28), kafeteryası önüne 2 yıl önce diktiği muz ağacından meyve almaya başladı. Karadeniz'de muz yetişmesine şaşıran müşteriler, ağacı fotoğraflayıp, selfie yapıyor.

  • DHA
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Kafeterya sahibi Remzi Mert Özcan, 2 yıl önce işletmesi önüne muz fidesi dikti. Bakım ve gübrelemesini yaptığı fideyle yakından ilgilenen Özcan, ağacın meyve vermeye başladığını fark etti. Bakıma devam eden Özcan'ın diktiği muz ağacı, 7 metreye ulaşıp, yaz mevsiminde meyve vermeye başladı. Kafeteryaya gelen müşteriler, Akdeniz ve Ege gibi sıcak bölgelerde yetiştirilen muzun Karadeniz'de meyve vermesine şaşırırken, yoldan geçenler de ağaca ilgiyle bakıyor. Bazıları da muz ağacını fotoğraflayıp, selfie çekiyor.
 
'İSTEYENLERE FİDESİNİ VERİYORUZ'
 
Remzi Mert Özcan, "Sinop´ta muz yetişmez" diyenlere inanmayıp diktiği fidesinden muz meyvesi almaya başladığını söyleyerek, "Bu ağacı iki sene önce diktik. Şimdi meyvesini yiyoruz, çok güzel. 'Sinop´ta muz yetişmez' dediler, biz diktik yetişiyor. Tarım yapanlar da dikmeli. İsteyenlere fidesini veriyoruz. Başka bir yerde tutmadı, bunun toprağını Sinop´un Ada bölgesinden aldık. Oranın toprağıyla daha verimli yetişti. Bir de rüzgâr almıyor, güneşi de bol alınca gayet güzel yetişti" dedi.
GÖREN SELFİE ÇEKİYOR
 
Kafeteryaya gelenlerin ve yoldan geçenlerin dikkatini çekip şaşkınlık yaşadığı muz ağacının ilgi odağı olduğu anlatan Özcan, vatandaşların ağaçla selfie çektiğini belirtti.
 
Kent sakini Mete Çağdaş, meyve veren muz ağacını kendisini şaşırttığını ifade ederek, "60 yıldır Sinop´tayım ve muz yetiştiğini ilk kez görüyorum. Ama bizim çocukluğumuzda Sinop´ta mandalina bahçeleri vardı, zeytin ağaçlarımız vardı. Hatta Sinop´ta zeytinyağı çıkartılıp Rusya´ya zeytinyağı ticareti yapıldığı büyüklerimiz tarafından konuşuluyordu. Ama muz ağacını ilk kez görüyorum, ben de şaşırdım. Demek ki Sinop´un ılıman iklimi var ki, bu tür Akdeniz meyvelerini üretebiliyor" diye konuştu.

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