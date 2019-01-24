Karaman- Mersin kara yolu ulaşıma kapandı
Karaman-Mersin kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
- AA
Karaman-Mersin kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman arasındaki Sertavul Geçidi'nde akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Karaman-Mersin kara yolu ulaşıma kapandı. Bazı araçların yolda kaldığı bölgede Mut Bölge Trafik ekipleri, araçları geçit yakınlarındaki bir dinlenme tesisine yönlendiriyor.
Öte yandan, Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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