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Karaman'da adliye çıkışı kavga: 5 yaralı

Karaman'da boşanma davası süren çiftlerin aileleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

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Kentte yaşayan İ.Y. (38) ve H.Y. (37) çifti, Karaman Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davalarının duruşmasına katıldı. İddiaya göre, duruşmanın ardından İ.Y, eşinin adliyeye geldiği otomobilin elektrik kablolarını kesti. Bunu gören H.Y. ile İ.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, İ.Y. ve H.Y. ile çiftin oğlu E.Y. (17), kızı K.Y. (15) ve H.Y'nin annesi Z.A. (65) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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