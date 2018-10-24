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Karaman’da iki grup arasında bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karaman’da iki grup arasında çıkan taşlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

  • İHA
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Olay, akşam saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ziya D. (19) ile Yıldırım D. (21) bıçakla yaralanırken, karşı guruptan Eren Y. (19) ise kafasına gelen taşla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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