Karaman'da mahsur kalan işçiler kurtarıldı

AA 11 Nisan 2021 Pazar 00:09 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 00:09

Karaman'da olumsuz hava şartları nedeniyle yaşadıkları bölgede mahsur kalan içlerinde çocuk ve kadınların da bulunduğu mevsimlik tarım işçileri kurtarıldı.

Merkeze bağlı Sudurağı beldesi yaylasında çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçileri kar ve tipi nedeniyle yaşadıkları bölgede mahsur kaldı. Tarım işçilerinin kurtarılması amacıyla AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sudurağı Belediye Başkanlığı ekipleri seferber oldu. Kapanan yollar iş makineleriyle açılarak mahsur kalan kişilere ulaşıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi, otobüslerle Karaman'a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Nefise Sultan Kız Yurduna yerleştirildi.

Tarım işçilerinin bulunduğu bölgeye giderek kurtarma çalışmalarını koordine eden Vali Mehmet Alpaslan Işık tarım işçilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Işık, işçiler ve ailelerine barınma ile birlikte temel ihtiyaçların da karşılanması konusunda gereken çalışmaların yapılacağını belirterek kurtarma çalışmasına destek veren herkese teşekkür etti.