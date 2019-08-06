Karaman'da otomobilin koyun sürüsüne dalması sonucu 15 koyun telef oldu
Karaman’da otomobilin yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne dalması sonucu 15 koyun telef oldu.
- İHA
Kaza, dün akşam saatlerine Karaman-Karapınar yolu Kılbasan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Ali D.’nin kullandığı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne daldı. Otomobilin çarptığı koyunlardan 15’i olay yerinde telef olurken, 3 koyun da yaralandı. Kaza sonrası ise otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.
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