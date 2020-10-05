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Yaşam

Karaman'da silahlı çatışma

Karaman'da alacak meselesinden dolayı çıkan kavgada silahlar konuştu.

DHA05 Ekim 2020 Pazartesi 18:44 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 18:44
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Karaman'da iddiaya göre aralarında alacak meselesi bulunan Ömer Faruk M. ile Orhan P. arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Bacağından yaralanan Orhan P., hastaneye kaldırılırken, kaçan Ömer Faruk M.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Çatışma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Beyazkent Mahallesi 1023 Sokak'ta meydana geldi. Ömer Faruk M., otomobiliyle iddiaya göre aralarında alacak meselesi bulunan Orhan P.'nin yanına gitti. İkili konuştukları sırada tartışmaya başladı. Bunun üzerine Ömer Faruk M. aracından inip, yumrukla Orhan P.'ye saldırdı. Karşılıklı tekme ve yumruklu kavganın ardından Ömer Faruk P., tabancasıyla ateş edip Orhan P.'yi bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Orhan P. de tabancasıyla karşılık verdi. Bu sırada kenarda bekleyen Orhan P.'nin yaralanması üzerine yanına yaklaşan Rüştü T., tabancayı alıp Ömer Faruk M.'nin üzerine ateş açtı. Ömer Faruk M. de aracını olay yerinde terk edip kaçtı. Çatışma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaralı Orhan P., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Rüştü T. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Polis, kaçan Ömer Faruk M.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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