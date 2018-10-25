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Karaman’da tren raylarını çalan 2 zanlı tutuklandı

Karaman’da tren raylarını çaldıkları ileri sürülen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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 Hırsızlık olayı, üç gün önce Ayrancı ilçesine bağlı Saray köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman ile Konya’nın Ereğli ilçesi arasında yapımı devam eden hızlı tren hattı çalışmalarının yapıldığı bölgede daha önceden sökülen 144 metre uzunluğundaki eski rayların görevliler tarafından çalındığı tespit edildi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlarda ilçeye giriş çıkış yaptığı tespit edilen 42 plakalı kamyonet şüpheli araç olarak belirlendi. Ekipler, şüpheli olarak belirlenen kamyonetle birlikte M.H.Ş. ve Y.P.’yi yakaladı. Yakalanan şahıslarla olay yerindeki ayak izi, sigara izmaritleri ve kamyonete ait teker izlerinin uyuşması üzerine 2 zanlı gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. Öte yandan tutuklanan şahısların daha öncede Konya’da kamu kurumlarından hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

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