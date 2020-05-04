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Yaşam

Karantina bu gece sona eriyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 20 Nisan tarihinde karantinaya alınan İçköy Mahallesi'nde karantina süreci bu gece sona eriyor.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:09 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:09
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Karantina sonunda yapılan sağlık kontrollerinde herhangi yeni bir pozitif vakaya rastlanılmadığı için İlçe Hıfzıssıhha meclisi tarafından karantinanın sona erdirilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "20.04.2020 günü saat 00.00’dan itibaren Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla 04.05.2020 tarihi saat 00.00‘a kadar karantinaya alınmıştı. İçköy Mahallesi’nde 14 günlük karantina süresince sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir yeni Covid- 19 enfeksiyonu vakasına rastlanmadığından karantinanın 04.05.2020 tarihi saat 00.00’da sona erdirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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